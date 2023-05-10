Туда бы еще «Крузенштерн»: Антон Алиханов показал фото благоустроенной набережной в Светлом

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

В Светлом завершили благоустройство набережной. Отремонтированное городское пространство показал на своей страничке «ВКонтакте» глава региона Антон Алиханов.

«В Светлом закончили благоустройство набережной.

Туда бы еще «Крузенштерн» на стоянку», - написал губернатор, выложив ночные фото набережной.

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Набережную открыли для посещения в праздничный день 9 мая.

Ранее сообщалось, что после Дня Победы некоторые работы на берегу продолжатся.

Об этом на своей страничке во «ВКонтакте» рассказал глава администрации Светлого Александр Блинов. По его словам, осталось доделать мелочи.

«После праздника работы продолжим, полностью перекрывать не будем, только локально. Остались небольшие доработки, внедряются интересные идеи, возникшие в ходе ремонта и уже эксплуатации объекта, устанавливается оборудование», - написал глава.