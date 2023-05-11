В Донском 13 мая проведут субботник на пляже

В грядущую субботу, 13 мая, состоится уборка пляжа Балтийского моря в поселке Донское.

В планах у активистов – очистить берег моря от мусора. К участию приглашают волонтеров со всей Калининградской области. О грядущем мероприятии рассказали в министерстве природы Калининградской области.

«Всех участников обеспечим мешками и перчатками. В программе новые интересные знакомства и полевая кухня», - говорится в сообщении.

Начало экологической акции в 11:00. Место встречи - улица Янтарная, 2, у администрации Донского.