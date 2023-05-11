В Калининграде на выставке показали личные вещи поэта Сергея Есенина

. Фото: Музей мирового океана

В Калининграде в Королевских воротах открылась выставка «Много я видел, и много я странствовал» (12+), посвященная первому заграничному путешествию Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан вылетели в Кенигсберг с московского аэродрома, став одними из первых пассажиров легендарного советского рейса Москва – Кенигсберг.

Посетители выставки увидели бубен Айседоры Дункан, ее книги из личной библиотеки. А также котелок и перчатки Сергея Есенина, его пляжные туфли, купленные для отдыха на итальянском курорте Лидо.

Сегодня, 11 мая в 18.00, сотрудник Государственного музея-заповедника Сергея Есенина Валерия Евдокимова расскажет о личности поэта, секретах его стиля и особенностях творчества.