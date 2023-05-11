Калининградка отсудила у клиники более 687 тысяч рублей за некачественные импланты

Жительница Калининграда обратилась в суд после некачественной имплантации и протезирования зубов. Стоматологическая клиника обязалась установить ей восемь имплантов. Стоимость услуг с протезированием составила 220 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, услуги клиентке были оказаны некачественно, он выставила клинике претензию, но та осталась без ответа.

Суд установил, что женщине установили шесть имплантов, один из которых выпал на следующий же день после установки. План лечения доктором не составлялся и не был представлен ей для ознакомления.

Всего калининградке удалось отсудить у клиники 687 600 рублей (деньги за протезирование и импланты, компенсация, штраф и неустойка).