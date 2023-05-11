Названы самые популярные подержанные авто с автоматической коробкой передач в Калининграде

Самыми популярными и востребованными в Калининградской области авто с пробегом, оснащенными автоматической коробкой передач сначала года стали Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии.

В топ попали также Toyota Camry, Mercedes-Benz S-класса и Hyundai Solaris.

Таковы результаты исследования службы Авито Авто.

Отмечается, что спрос на авто с коробкой автомат в Калининградской области составляет 42,9%.

На «механику» - 50,2% от общего спроса на авто с пробегом, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,3% и 3,7% соответственно.