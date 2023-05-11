Плакали в раздевалке: Тренер калининградского «Локомотива» рассказал о реакции волейболисток на серебро Чемпионата России

. Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

В среду,11 мая, волейболистки калининградского «Локомотива» стали серебряными призерами Чемпионата России в сезоне 2022/23. «Динамо» они проиграли 1:3.

После матча калининградские спортсменки плакали в раздевалке. Об этом рассказал главный тренер «Локо» Константин Сиденко.

- Игра была хорошая, достойная. Девчонки показали все, что могли. В раздевалке сидят и плачут, переживают. Они ушли с чистой совестью, площадке они отдали все. Им стыдиться нечего. Они молодцы, - сказал после игры Константин Сиденко.

При этом сам он настроен был, кажется, оптимистично.

- Это не пропасть. Это игра в волейбол, наш любимый вид спорта. «Динамо» было сильней, - сказал он.

Отметим, за пять лет существования клуба, команда «Локомотив» из Калининградской области ни разу не опускалась ниже второго места.