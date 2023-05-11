На каких улицах в Калининграде не будет света и воды

В Калининграде в четверг, 11 мая, запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, по данным городской администрации, сегодня проводятся работы по модернизации оборудования до 18:00 без электричества будут дома и учреждения по адресам:

ул. Эльблонгская, 24, 30, 30а, 31, 33-37,

пер. Южный, 1-7, 9-15, 2-6,

ул. Багратиона, 144а, 156-160,

ул. А. Суворова, 140,148б,

ул. Малиновая, 1, 3,

ул. Ладушкина, 3,

пр-кт Советский, 33-37, 37а, 39, 39а-д, 47,47а,

ул. Г. Димитрова, 14а, 14-18, 20-26, 28-34,

ул. Лейт. Яналова, 1б, 3(стоматологическая поликлиника БФ)

ул. Москвина, 1,

ул. Свободная, 17-25, 25а,

ул. Гостиная, 22, 26, 28, 28а,

пр-кт Мира, 15,

С 10:00 до 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Свободная, 17-25, 25а,

ул. Гостиная, 22, 26, 28, 28а,

пр-кт Мира, 15,

ул. Красная, 119,

ул. Маршала Борзова, 58, 58п.

С 13:30 до 18:00 будет отключение электроэнергии на ул. Серж. Мишина 101, 103, 109, 115, 121.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения в Московском и Ленинградском районах.

До 12:00 без холодной воды будут потребители на ул. Братской, 4, 4а, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9.

До 15:00 холодная вода отключена на ул. А.Невского, 134.

До 17:00 холодной воды не будет на ул. Согласия, 31,31б и ул. Интернациональной, 18.

«Калининградтеплосеть» проводит плановый ремонт и профилактику тепловых источников.

До 23 мая горячее водоснабжение отключено по следующим адресам:

ул. Киевская, 82-90, 96-98, 101а (д/с №53),95-119,

ул. Книжная, 1а (д/с №78) 2а-б, 2-6,

ул. П. Морозова, 1-31, 7а (д/с № 30), 32

ул. Тобольская, 2,

ул. Можайская, 26, 30,

ул. Тбилисская, 1-3,

пр-кт Победы, 82 (д/с №73),

ул. Красносельская, 18, 20,

пер. Воздушный, 4, 9-11,

пер. Радистов, 7-7а, 9, 11,

пр-кт Победы, 88-94, 130-142, 144а-г, 33, 137, 143, 189, 189а,

ул. Белинского, 38, 40, 53, 55-63, 61а,

ул. Воздушная, 2, 4-10, 21-31,

ул. Глазунова, 5-9а, 13-19,

ул. Красносельская, 5-7, 21-31, 36-40а, 56, 67а, 67б, 60,

ул. Менделеева, 2-6, 10-12, 12а,13(СОШ № 19), 18 (д/с №2)

ул. Радистов, 2,

ул. Серж. Мишина, 2, 5-13,

ул. Тенистая аллея, 1,35, 8, 28-30.

На время проведения ремонта на тепловых сетях - до 14 мая отключена горячая вода на ул. Подп. Емельянова, 156 (СОШ 26), 164, 168.