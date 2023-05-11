Задержан калининградец, который обокрал несколько магазинов электроники

В магазине на улице Куйбышева в Калининграде ночью кто-то отжал дверь и вынес шесть дорогих телефонов. До этого днем из магазина на Московском проспекте украли игровую приставку за 23 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, по записям с камер установлено было, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Подозреваемого быстро опознали, им оказался 20-летний житель города, ранее судимый за грабеж.

После задержания он признался, что похищенные из магазинов товары продал, а деньги потратил.

Оказалось, что парень причастен еще к нескольким эпизодам. Так, из салона мобильной связи на Ленинском проспекте он похитил телефон стоимостью 30 тысяч рублей, из магазина на улице Куйбышева – гаджет за 15 тысяч рублей, а на улице Баранова – два мобильника на общую сумму более 84 тысяч рублей.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.