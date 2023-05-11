Каждый третий калининградец работает не по специальности – исследование

Лишь 45% жителей Калининградской области работают или же ищут работу по специальности. А вот каждый третий (40%) опрошенный житель региона либо не работает по специальности, полученной в вузе/сузе, либо ищет работу в совершенно другой сфере.

Таковы результаты исследования платформы hh.ru.

Среди тех, кто работал по специальности и решил сменить сферу, только каждый третий трудился больше 6 лет.

Среди тех, кто не работал или же перестал работать по специальности, в качестве причин ухода из профессии указали сложность в поиске работы по специальности (36%), маленькую зарплату (35%), смутные перспективы карьерного роста (28%), «это не мое» - 26%, 18% - плохие условия работы.