Корабли Балтийского флота вернулись из похода по Средиземноморью и Атлантике

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Корветы «Сообразительный» и «Стойкий» вернулись Балтийск после выполнения задач в районах Балтийского, Северного и Средиземного морей, а также Атлантического океана.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, за время похода, который длился более 7 месяцев, экипажи корветов отработали несколько десятков учений различной направленности, провели тренировки с кораблями Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов.

Калининградские моряки побывали с деловыми заходами в портах Египта, Алжира и Сирии.

Кораблями Балтийского флота за время похода пройдено свыше 38 тысяч морских миль.

Отмечается, что дальний поход корветов проходил в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России.