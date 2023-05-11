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НовостиДом. Семья11 мая 2023 8:26

В Калининградском зоопарке закрыли Тропический дом с обезьянами

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

Тропический дом в Калининградском зоопарке, в котором живут обезьяны и находятся аквариумы, закрыли в четверг, 11 мая. Как сообщает пресс-служба учреждения, во внутренних помещения Тропического дома проводят генеральную уборку.

«Моют окна внутренних вольеров. По этой причине попасть внутрь павильона будет невозможно», - уточнили в зоопарке.

Посетителям рекомендуют наблюдать за обезьянами в уличных вольерах. Погода сегодня обещает быть до вечера хорошей, поэтому обезьяны весь день на прогулке.