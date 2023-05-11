Спортивную площадку в Полесском районе, которую раскритиковал губернатор, проверяет прокуратура

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура Полесского района начала проверку по информации о нарушениях при строительстве спортивной площадки в поселке Нахимово Полесского района.

Ранее эту площадку раскритиковал губернатор Антон Алиханов. Он возмущался по поводу того, что на строительство было выделено 6,5 млн через субсидию, но было «сделано не совсем то, на что выделяли деньги».

- Там уже все треснутые деревянные элементы, все в занозах. Понятно, что никто там заниматься не будет, когда там просто повредить себя можно. В общем, за реализацию – два! – высказался глава региона и потребовал решить вопросы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ведутся проверочные мероприятия, будет дана оценка исполнения обязательств по контракту, осуществлению контроля со стороны администрации муниципального округа за выполнением работ, а также сведениям о необоснованном удорожании строительства площадки.