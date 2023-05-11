Калининградский силач стал победителем международного турнира по гиревому спорту

Фото: БФ ВСУ.

Международный турнир по гиревому спорту «Белые ночи» собрал в Санкт-Петербурге более двухсот спортсменов из России, Белоруссии, Сербии, Венгрии, Монголии, а также стран СНГ. Калининградскую область на соревнованиях успешно представил Иван Мирончик, сотрудник военных следственных органов по Балтийскому флоту.

Как сообщает пресс-служба БФ ВСУ, в программу соревнований вошла классическая дисциплина гиревого спорта – толчок двух гирь по длинному циклу, в которой старший следователь-криминалист из Зеленоградска занял первое место, улучшив свой ранее установленный рекорд на 4 раза до 66 поднятий двух 32-килограммовых гирь.

«Нагрузки очень высокие, но буду продолжать упорно работать и улучшать дальше свой результат», - сказал после награждения победитель.