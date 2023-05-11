На российско-польской границе задержали троих иностранцев, которые хотели попасть в Европу

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Калининградской области пресекли попытку незаконного пересечения российско-польской границы тремя иностранными гражданами.

Как сообщает пресс-служба погрануправления, в пограничной зоне на территории Багратионовского округа, наряд задержал двух мужчин и одну женщину.

Они были с чемоданами.

Установлено, что граждане прибыли в Калининград внутренним авиарейсом из Москвы и намеревались попасть в страны Евросоюза.

Нарушители были оштрафованы и выдворены за пределы Российской Федерации.