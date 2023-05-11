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НовостиЗвезды11 мая 2023 11:02

В Кафедральном соборе выставят портрет Мусоргского кисти Ильи Репина

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Выставка одной картины в Калининграде пройдет в рамках ежегодного совместного проекта Кафедрального собора и Государственной Третьяковской галереи. 17 июня на остров Канта доставят известный «Портрет Модеста Петровича Мусоргского», написанный в 1881 году Ильей Репиным.

Как рассказали в пресс-службе Кафедрального собора, на открытии выставки прозвучат знаменитые «Картинки с выставки» и «Ночь на Лысой горе». Они будут исполнены главным органистом и хранителем органа Московского концертного зала «Зарядье» лауреатом международных конкурсов Ладой Лабзиной и Калининградским областным оркестром русских народных инструментов (художественный руководитель и дирижер - Антон Жуков).

Выставка продлится до 16 июля.