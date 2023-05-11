В Калининграде сотрудники банка уберегли пенсионера от перевода 900 тысяч рублей мошенникам

Инцидент случился в одном из банковских отделений Калининграда. Туда пришел пенсионер, который потребовал срочно выдать ему 900 тысяч рублей, которые лежали у него на счету. Мужчина нервничал, и сотрудники отделения заподозрили неладное, вызвали полицию. И, как оказалось, не зря.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, пенсионер попал под действие телефонных мошенников. Схема была проста и стара: мужчину просили срочно снять все деньги со своего счета и перевести их на так называемый «безопасный счет».

«Пенсионеру сказали, что иначе он станет фигурантом уголовного дела за измену родине. Испуганный мужчина согласился выполнить все инструкции и приехал в банк», - сообщили в полиции.

Сотрудники МВД, прибывшие в банк, убедили пожилого мужчину не переводить никому свои сбережения. Мужчина поблагодарил своих спасителей.