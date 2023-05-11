В Калининградской области откроют завод по производству сыров и мороженого

Несколько инвестиционных проектов с суммарными инвестициями 18,6 млрд рублей реализует до 2025 года в Калининградской области группа компаний «Атлантис». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Наталью Шевцову.

Так, в конце года «Атлантис» планирует завершить проект по техническому перевооружению действующего и строительству нового завода по производству панировочных смесей. Производимая продукция будет востребована предприятиями по выпуску замороженных полуфабрикатов из рыбы, морепродуктов, мяса и сыра.

Другой проект предусматривает строительство нового завода по переработке молока и производству молочной продукции мощностью 65 тыс. тонн готовой продукции в год. Будут выпускаться сыры, мягкое мороженое, молочные коктейли.

«Потребности нового завода в молоке для переработки при выходе на полную мощность составят 150 тыс. тонн, или до 500 тонн в сутки, что очень много. С учетом того, что «Атлантис» не занимается молочным животноводством, это открывает дополнительные возможности для компаний, которые уже специализируются на этом направлении или могут им заняться», - отметила Наталья Шевцова.

По словам министра, всего в перспективе до 2025 года инвесторы планируют вложить в регион не менее 25 млрд рублей.