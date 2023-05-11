Помещения с птицами в Калининградском зоопарке из-за карантина будут закрыты до 1 июня

Из-за карантина по птичьему гриппу в Калининградском зоопарке закрыты два павильона, где содержатся птицы — Дом птиц и Дом тропических птиц.

Как сообщает пресс-служба учреждения, карантин продлится до 1 июня.

Сейчас в зоопарке все птицы переведены в закрытые помещения, их нельзя увидеть.

Пока птицы вынужденно живут в стесненных условиях.

Напомним, эта история началась в апреле. Зоопарк 15 и 16 апреля даже закрыли для проведения профилактических мероприятий в связи с обнаружением в городе высокопатогенного гриппа птиц.