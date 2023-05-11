В Калининграде будут судить мужчин, устроивших стрельбу на Октябрьском острове

В Калининграде суд ожидают трое мужчин, которых обвиняют в стрельбе на Октябрьском острове.

Как сообщает пресс-служба областного суда, инцидент случился ровно год назад. Тогда на улице Генерала Павлова мужчинам не уступили место для проезда.

Тогда злоумышленники остановили автомобиль обидчика и потребовали, чтобы он вышел из машины.

«Затем они подошли к водительской двери, стали стучать по стеклам, а один их них выстрелил в потерпевшего из гладкоствольного ружья через лобовое стекло», - говорится в сообщении.

Мужчин будут судить за хулиганство, совершенное с применением оружия группой лиц по предварительному сговору.