В Полесском районе 18-летний парень украл у матери беременную свинью

В Полесском районе полицейские раскрыли кражу свиньи. Преступление случилось в одном из поселков – неизвестные похитили у местной жительницы 9-месячную вьетнамскую свинью стоимостью 10 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, похищение свиноматки, которая оказалась беременной, организовал 18-летний сын потерпевшей.

К юноше с предложением купить животное обратился его знакомый, 33-летний житель соседнего поселка.

«Молодой человек предложил попросту украсть свинью, так как знал, что мать откажется ее продавать. Они затолкали свиноматку в мешок и отнесли в автомобиль», - рассказали в полиции.

Свинью отыскали в соседнем поселке и передали хозяйке. А сын попал под «уголовку».