В Калининградской области пять педагогов получили жилищные сертификаты

Еще пять педагогов в Калининградской области получили жилищные сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Церемония вручения прошла 11 мая.

Так, сертификат на улучшение жилищных условий в размере 2 млн рублей получили учитель информатики из Калининграда Татьяна Руденко, преподаватель информатики и ИКТ из Гусева Александр Коханец, учителя английского языка Калининграда Владимир Филков и Татьяна Мукан и Айбаниз Ширинова из Пионерского.

Как отметил губернатор Антон Алиханов, эта мера поддержки действует в регионе третий год.

За это время сертификаты на жилье получили более 80 педагогов региона, 56 из них уже обналичены.