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НовостиЗдоровье11 мая 2023 14:14

В Калининград партию вакцины «Спутник Лайт» привезут только в начале следующей недели

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Калининграде мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется только в начале следующей недели. К этому же времени ожидается поступление в регион партии вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5 тысяч доз. Об этом сообщает областной минздрав. Отмечается, что партия вакцины «уже отгружена».

«Калининградская область первой среди российских регионов осуществила закупку вакцины от новой коронавирусной инфекции. Ранее поставки централизованно проводились из федерального центра», - говорится в сообщении минздрава.

Сейчас в поликлиниках региона проводится запись на вакцинацию от коронавируса всех желающих в лист ожидания. После поступления вакцины в поликлиники пациентов пригласят на иммунизацию.