В Калининградской области сотрудник МВД вымогал деньги у мужчины, пугая его уголовным делом

В Калининградской области сотрудник полиции вместе с сообщником подозреваются в покушении на мошенничество.

Оперативники собственной безопасности регионального УМВД установили, что сотрудник МО МВД России «Гвардейский» вместе со своим знакомым сообщили жителю Калининграда недостоверные сведения о возможном его привлечении к уголовной ответственности.

«За денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей они обещали гражданину поспособствовать избежать наказания», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

После передачи части денег оперативник и его знакомый задержаны и допрошены, им предъявлено обвинение. Вину оба отрицают.