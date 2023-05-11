В Калининграде на ул. Сергеева открыли памятник «Счастливая семья»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в недавно благоустроенном сквере на улице Сергеева открыли скульптурную композицию «Счастливая семья». Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект был выбран в ходе конкурса среди художников. Автором работы выступил скульптор из Самары Иван Мельников.

По случаю открытия памятника 11 мая был организован праздник с выступлениями творческих коллективов.

Отмечается, что идея создания композиции принадлежит Калининградской епархии РПЦ.

Монумент установили на средства благотворителей.