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НовостиОбщество11 мая 2023 14:59

В Калининграде на ул. Сергеева открыли памятник «Счастливая семья»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в недавно благоустроенном сквере на улице Сергеева открыли скульптурную композицию «Счастливая семья». Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект был выбран в ходе конкурса среди художников. Автором работы выступил скульптор из Самары Иван Мельников.

По случаю открытия памятника 11 мая был организован праздник с выступлениями творческих коллективов.

Отмечается, что идея создания композиции принадлежит Калининградской епархии РПЦ.

Монумент установили на средства благотворителей.