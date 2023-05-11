В Калининграде появится Философский мост и бульвар памяти аварского поэта Гамзатова

В мэрии Калининграда рассказали о результате заседаний городской топонимической комиссии. Решено, что на востоке города между Московским и Крымской появится бульвар Расула Гамзатова. Поэту в этом году исполнилось бы 100 лет.

«Ширина улицы 15 метров, длина 300 метров, пролегает вдоль ручья, поэтому после благоустройства этот адрес станет еще одним местом, где жители микрорайона смогут отдыхать», - отметили в пресс-службе администрации Калининграда.

Сообщается также, что мост с острова на ул. Гюго будет носить название Философский. Такое решение принято, поскольку в следующем году отмечается 300-летний юбилей Канта.