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НовостиОбщество12 мая 2023 9:08

Жителю поселка под Зеленоградском запретили держать кур во дворе дома

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

Курятникам не место на общедомовой территории – так решили в администрации Зеленоградского округа. Чиновники получили обращение от жителей поселка Каменка о том, что на общедомовой территории многоквартирного жилого дома их сосед разводит домашнюю птицу. Курятники не всем нравились – селяне возмутились.

Как сообщили в администрации округа, на место выезжала группа специалистов. Действительно на участке у многоквартирного дома были «выявлены признаки нарушений земельного законодательства» в части его использования не по правилам.

В итоге «в адрес собственников квартир многоквартирного дома направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства».

Вероятно, теперь курятники придется разобрать.