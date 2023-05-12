Жителю поселка под Зеленоградском запретили держать кур во дворе дома

. Фото: Администрация Зеленоградска

Курятникам не место на общедомовой территории – так решили в администрации Зеленоградского округа. Чиновники получили обращение от жителей поселка Каменка о том, что на общедомовой территории многоквартирного жилого дома их сосед разводит домашнюю птицу. Курятники не всем нравились – селяне возмутились.

Как сообщили в администрации округа, на место выезжала группа специалистов. Действительно на участке у многоквартирного дома были «выявлены признаки нарушений земельного законодательства» в части его использования не по правилам.

В итоге «в адрес собственников квартир многоквартирного дома направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства».

Вероятно, теперь курятники придется разобрать.