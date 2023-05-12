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НовостиЗвезды12 мая 2023 11:20

В Калининграде откроется выставка, посвященная 20-летию воссоздания Янтарной комнаты

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Музее янтаря в Калининграде монтируют выставку, созданную к 20-летию воссоздания знаменитой Янтарной комнаты.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму, экспозиция посвящена истории и технологии воссоздания шедевра из Екатерининского дворца. Посетители увидят экспонаты из фондов музея, частной коллекции художника Александра Крылова и семейного архива Александра Журавлева.

«На документальных черно-белых, а позднее – цветных, фотографиях Павла Маркина запечатлен процесс воссоздания Янтарной комнаты с 1987 по 2003 год. Жемчужиной фотоколлекции являются кадры, запечатлевшие мастеров в моменты творческих раздумий, и их групповые фотографии», - рассказали организаторы.

Открытие выставки намечено на 18 мая.