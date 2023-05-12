Российская федерация баскетбола финансово поддержит строительство на Сельме спортивной академии

Андрей Кириленко. Фото: Правительство Калининградской области

Российская федерация баскетбола присоединилась к числу соучредителей проекта по строительству на Сельме «Академии Баскетбола». Соответствующее соглашение подписал накануне руководитель Федерации, именитый спортсмен Андрей Кириленко, который побывал с визитом в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее проект по строительству спортивного объекта поддержали правительство Калининградской области и «Газпромбанк». Решено, что Российская федерация баскетбола окажет финансовое содействие в доработке документации и воплощении объекта на земельном участке, вплотную примыкающем к территории Дворца спорта «Янтарный».

Новая база РФБ в Калининграде будет включать спортивно-игровой центр, гостиницу, Академию баскетбола для детей и студию полного цикла по созданию контента.

Здесь будут воспитывать сильных игроков и предоставят возможность взрослым и детям заниматься баскетболом.

Выпускники Академии послужат основной для создания профессионального баскетбольного клуба на территории Калининградской области.