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НовостиСпорт12 мая 2023 6:15

Российская федерация баскетбола финансово поддержит строительство на Сельме спортивной академии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Андрей Кириленко.

Андрей Кириленко.

Фото: Правительство Калининградской области

Российская федерация баскетбола присоединилась к числу соучредителей проекта по строительству на Сельме «Академии Баскетбола». Соответствующее соглашение подписал накануне руководитель Федерации, именитый спортсмен Андрей Кириленко, который побывал с визитом в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Ранее проект по строительству спортивного объекта поддержали правительство Калининградской области и «Газпромбанк». Решено, что Российская федерация баскетбола окажет финансовое содействие в доработке документации и воплощении объекта на земельном участке, вплотную примыкающем к территории Дворца спорта «Янтарный».

Новая база РФБ в Калининграде будет включать спортивно-игровой центр, гостиницу, Академию баскетбола для детей и студию полного цикла по созданию контента.

Здесь будут воспитывать сильных игроков и предоставят возможность взрослым и детям заниматься баскетболом.

Выпускники Академии послужат основной для создания профессионального баскетбольного клуба на территории Калининградской области.