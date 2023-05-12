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НовостиОбщество12 мая 2023 6:20

В Калининграде на стене дома на набережной Баграмяна появится мурал с «обитателями морских глубин»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Калининграде на доме «26 на набережной Баграмяна подрядчик начал монтаж изображения с обитателями морских глубин.

Как рассказали в пресс-службе областного Фонда капремонта, тематическое изображение появится напротив корпуса Музея Мирового океана.

Автор работы – художница из Калининграда Мария Тельцова, которая победила в открытом конкурсе.

«Это второй заключительный рисунок морской серии. На Баграмяна 20-24 изображение уже готово», - отметили в Фонде.