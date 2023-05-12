В Калининграде на стене дома на набережной Баграмяна появится мурал с «обитателями морских глубин»

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Фото: Фонд капремонта Калининградской области.
В Калининграде на доме «26 на набережной Баграмяна подрядчик начал монтаж изображения с обитателями морских глубин.
Как рассказали в пресс-службе областного Фонда капремонта, тематическое изображение появится напротив корпуса Музея Мирового океана.
Автор работы – художница из Калининграда Мария Тельцова, которая победила в открытом конкурсе.
«Это второй заключительный рисунок морской серии. На Баграмяна 20-24 изображение уже готово», - отметили в Фонде.