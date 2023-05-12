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НовостиОбщество12 мая 2023 7:50

Власти Балтийска показали парк имени Головко, светящийся в темноте

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске продолжают благоустройство парка имени Головко. Накануне подрядчик подключил свет в прогулочной зоне.

«Подрядная организация подключила опоры освещения и светящуюся тротуарную плитку. Выполнили 98% от общего объема работ», - говорится в сообщении местной администрации во «ВКонтакте».

Отмечается, что необходимо уложить еще около 800 квадратных метров тротуарной плитки, установить одну опору освещения и поставить 59 урн.

В предстоящие выходные в планах ставить ворота со стороны ул. Чехова и со стороны ул. Дубинина.

Работы проходят в рамках муниципальной программы конкретных дел.

Горожане в комментариях оставляют положительные отзывы, однако многие призывают как можно скорее установить в парке урны, пока зона отдыха не превратилась в одну большую мусорку.