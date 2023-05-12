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НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:01

В Калининграде высокопоставленный сотрудник таможни обвиняется во взяточничестве

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Калининградской областной таможни обвиняется во взяточничестве.

Как сообщает пресс-служба регионального следкома, возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что с ноября 2022 по март 2023 сотрудник таможни регулярно получал от индивидуального предпринимателя через посредника взятки. Взамен таможенник не принимал должных мер по контролю за ввозом и оборотом товаров, реализуемых ИП в сетевом магазине. Общая сумма взятки составила 180 тыс. рублей.

Отмечается, что в отношении предпринимателя тоже расследуется уголовное дело – о даче взятки должностному лицу.

И сотрудник региональной таможни, и 39-летний коммерсант задержаны, им предъявлено обвинение. Вину оба не признают.