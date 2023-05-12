Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 12 мая

В Калининграде в пятницу, 12 мая, ресурсоснабжающие организации запланировали ряд отключений. Так, сегодня проводятся плановые работы по модернизации оборудования. До 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:
ул. Коммунистическая, 81-105, 109, 60-100,
ул. Печатная, 57а,
ул. Тенистая аллея, форт №6, с/т «Дружба»,
ул. Отдельная, 1-13, 2-16,
ул. 3-я Большая окружная, 2-16.
До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:
ул. Интернациональная, 27-41,
ул. У.Громовой, 15-37,
бул. Л. Шевцовой, 2-40,
пер. Чернышевского, 6-12,
ул. Банковская, 17-23,
ул. Коммунальная, 47-65,
ул. К. Маркса, 33-43,
ул. Офицерская, 25-29, 20-40,
ул. Пугачева, 15-39, 20-20а,
пер. Воздушный, 7-11,
пер. Радистов, 2,
ул. Белинского, 53-63а, 40, 40а,
ул. Глазунова, 7б,
ул. Красносельская, 9-11, 61-77, 32, 34, 42, 44, 58,
пр-кт Советский, 181,
ул. Броненосная, 13, 15, 40,
ул. Ломоносова, 55, 89, 97, 54-72а,
ул. Полецкого, 29, 26,
ул. Ташкентская, 1-25, 2-18.
«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения в Московском и Ленинградском районе.
Так, до 15:00 без холодной воды будут многоквартирные дома на:
ул. 9 Апреля, 34-40,
ул. Аксакова, 77, 95,
пер. Белибейский, 1,
пр-кт Калинина, 7-19,
ул. Носова, 7.
До 18:00 на ул. Интернациональной, 27-57, бул. Л. Шевцовой, 38-40, 58 будет понижено давление в системе водоснабжения.