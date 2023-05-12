Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 12 мая

В Калининграде в пятницу, 12 мая, ресурсоснабжающие организации запланировали ряд отключений. Так, сегодня проводятся плановые работы по модернизации оборудования. До 13:00 без электричества будут многоквартирные дома и социальные учреждения по адресам:

ул. Коммунистическая, 81-105, 109, 60-100,

ул. Печатная, 57а,

ул. Тенистая аллея, форт №6, с/т «Дружба»,

ул. Отдельная, 1-13, 2-16,

ул. 3-я Большая окружная, 2-16.

До 18:00 отключено электроснабжение у потребителей:

ул. Интернациональная, 27-41,

ул. У.Громовой, 15-37,

бул. Л. Шевцовой, 2-40,

пер. Чернышевского, 6-12,

ул. Банковская, 17-23,

ул. Коммунальная, 47-65,

ул. К. Маркса, 33-43,

ул. Офицерская, 25-29, 20-40,

ул. Пугачева, 15-39, 20-20а,

пер. Воздушный, 7-11,

пер. Радистов, 2,

ул. Белинского, 53-63а, 40, 40а,

ул. Глазунова, 7б,

ул. Красносельская, 9-11, 61-77, 32, 34, 42, 44, 58,

пр-кт Советский, 181,

ул. Броненосная, 13, 15, 40,

ул. Ломоносова, 55, 89, 97, 54-72а,

ул. Полецкого, 29, 26,

ул. Ташкентская, 1-25, 2-18.

«Водоканал» сегодня проводит ремонтные работы, которые потребуют отключения холодного водоснабжения в Московском и Ленинградском районе.

Так, до 15:00 без холодной воды будут многоквартирные дома на:

ул. 9 Апреля, 34-40,

ул. Аксакова, 77, 95,

пер. Белибейский, 1,

пр-кт Калинина, 7-19,

ул. Носова, 7.

До 18:00 на ул. Интернациональной, 27-57, бул. Л. Шевцовой, 38-40, 58 будет понижено давление в системе водоснабжения.