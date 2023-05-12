В Южном парке спиленные деревья украсили цветами

Фото: Дирекция ландшафтных парков.

В Южном парке в Калининграде старые древесные спилы украсили цветами. Об использовании маргариток в декоре сообщает Дирекция ландшафтных парков.

«Такой экостиль в городских ландшафтах сейчас в тренде: там, где уместно, стараются использовать меньше искусственных материалов, пуская в ход то, что просто лежит под ногами», - пояснили в Дирекции.

Напомним, три года назад в парке отремонтировали центральную входную группу, провели освещение, а в восточной части замостили вело- и пешеходные дорожки, построили мостик, установили детскую площадку, провели озеленение.

В планах развивать парк дальше. Полностью концепция развития парка будет готова не раньше 2024 года.