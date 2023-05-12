Калининградка нашла подработку в интернете и обманула 90-летнюю пенсионерку

Жительница Калининграда устроилась «работать» помощницей телефонных мошенников – объявление о свободной вакансии нашла в соцсетях. Ей нужно было исполнить роль курьера и забрать деньги у жертвы преступников.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, потерпевшей оказалась доверчивая 90-летняя пенсионерка, которая согласилась снять сбережения и отдать их курьеру. Поняв, что ее обманули, калининградка обратилась в полицию.

Оперативники выяснили, что курьер-женщина приехала и уехала с деньгами на такси. Дама была вскоре задержана.

Она рассказала, что деньги пенсионерки, 200 тысяч рублей, перевела «куратору» через банкомат на улице Горького, оставив себе небольшой процент.

Возбуждено уголовное дело.