Каждый пятый калининградец боится, что нейросети могут заменить его профессию

Три четверти опрошенных в Калининградской области (89%) считают, что нейросети могут заменить людей в некоторых профессиях, и лишь 10% отрицают такую возможность. Таковы результаты опроса сервиса hh.ru.

Каждый пятый опрошенный в Калининградской области опасается за будущее своей профессии: 4% из них уверены, что угроза от нейросетей, ИИ и автоматизации «точно существует», остальные не столь категоричны.

В большей степени переживают о замене профессии ИИ специалисты в области маркетинга, рекламы и PR, бухгалтеры и административный персонал.

Интересно, что при всем пессимизме абсолютное большинство опрошенных готовы к каким-либо действиям в случае замены своей профессии или должности нейросетью.