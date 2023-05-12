В Калининграде врачи-онкологи ответят на вопросы пациентов

В Калининграде состоится День пациента онкологического профиля – 26 мая пройдет конференция для пациентов, посвященная борьбе с раком. Как рассказали организаторы, в этот день все, кто столкнулся с диагнозом онкология, сможет получить исчерпывающую информацию и задать любые волнующие вопросы врачам, юристам и психологам.

В рамках конференции пройдет круглый стол для живого общения пациентов со специалистами по профилю «онкология» в Калининградской области и других регионах.

Сообщается, что в конференции примут участие директор по развитию ОМС-услуг Московского международного онкологического центра Станислав Ишутин, руководитель онкологического диспансера Московского международного онкологического центра Ольга Хрупало, медицинский директор Московского международного онкологического центра Любовь Шулепова, другие врачи-онкологи и психологи.

Организаторами мероприятий выступят Московский международный онкологический центр и областная клиническая больница.

Информация о программе и спикерах здесь.