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НовостиПроисшествия12 мая 2023 9:28

Прокурор Немана обвиняется в получении взятки в полмиллиона рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Неманский городской прокурор обвиняется в получении взятки, бывший прокурорский работник – в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Возбуждены уголовные дела.

Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, в начале мая прокурор через посредника получил взятку в 500 тысяч рублей от подрядчика по госконтракту по капремонту моста на трассе Советск - Гусев.

Взамен прокурор пообещал подрядчику поспособствовать в снижении сумм штрафа за неисполнение контрактных обязательств к установленному сроку.

Судом в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В отношении прокурора в суде рассматривается ходатайство об отстранении от должности», - отметили в прокуратуре.