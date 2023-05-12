«Надо избавиться от этого участка»: Антон Алиханов призвал убрать брусчатку в Междуречье

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал решить вопрос с участком на черняховской трассе в районе Междуречья, где лежит брусчатка. Вопрос об этой части автодороги он задал министру развития инфраструктуры Евгении Кукушкиной в пятницу, 12 мая, во время оперативного совещания в правительстве.

- Планируют проведение работ по замене брусчатки на асфальт, - сказала Евгения Кукушкина, отметив, что уже разработана проектная документация на капремонт этого участка трассы в Междуречье и сейчас решается вопрос о выделении финансирования.

- Держите этот вопрос на контроле. Надо уже избавиться от этого участка, - поручил глава региона.

Он попросил также использовать снятую брусчатку.

- А с Черняховском договоритесь – у них много чего в центре города реконструируется, – чтобы эту «шахматку» использовали в центре города, если это им будет удобно. На площади там или еще где-то.