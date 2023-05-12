Литва вслед за Польшей заявила о желании переименовать Калининград

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Литва вслед за Польшей захотела переименовать Калининград и впредь называть его Караляучус. Ранее, напомним, Польша приняла решение называть Калининград не иначе как Крулевец.

Как сообщает Delfi, 12 мая литовские депутаты Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с просьбой изменить нынешний литовский вариант названия Калининграда на Караляучус.

«В знак солидарности с нашими соседями поляками мы призываем не использовать в литовском языке навязанные нам искусственные названия», – сказал депутат Вилюс Семешка.

Председатель Комиссии борьбы за свободу и государственной исторической памяти Кузмицкене тоже высказала аргумент.

«Пришло время не мириться с фальсификацией истории, отказаться от введенных названий, вернуться к исторической топонимике – вернуть этому региону балтийскую лингвистическую идентичность», – сказала депутат.