В Калининградской области официально завершился отопительный сезон

. Фото: Правительство Калининградской области

Отопительный сезон-2022/23 в Калининградской области закончился 11 мая. Как сообщает пресс-служба областного правительства, отключения проходили постепенно в течение месяца из-за относительно прохладных ночных температур.

Сейчас уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону, составляются планы-графики ремонта коммунальных объектов.

В правительстве региона начата работа по организации закупок каменного угля для обеспечения отопительного сезона-2023/24.