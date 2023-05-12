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НовостиОбщество12 мая 2023 10:53

В Калининградской области официально завершился отопительный сезон

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Отопительный сезон-2022/23 в Калининградской области закончился 11 мая. Как сообщает пресс-служба областного правительства, отключения проходили постепенно в течение месяца из-за относительно прохладных ночных температур.

Сейчас уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону, составляются планы-графики ремонта коммунальных объектов.

В правительстве региона начата работа по организации закупок каменного угля для обеспечения отопительного сезона-2023/24.