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НовостиОбщество12 мая 2023 11:04

Губернатор – про Философский мост на остров Канта: «К апрелю должен функционировать»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Строительство Философского моста, который соединит ул. Гюго и остров Канта, обсуждали в пятницу, 12 мая, на оперативном совещании в правительстве области.

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова отметила, что до 23 мая власти планируют выйти с экспертизы. Прорабатываются вопросы финансирования.

Губернатор строительство моста у «Юности» назвал очень важным вопросом.

- 300-летие Канта с апреля следующего года никто никуда не перенесет. Мост должен к этому моменту точно быть готов, открыт уже и должен функционировать, - сказал Антон Алиханов.

Он призвал ответственных всю работу с потенциальными подрядчиками вести тщательно.

- Чтобы никаких проволочек не было. Чтобы май не превратился в сентябрь и так далее, - сказал глава региона.

Напомним, мост раньше называли «Ластадие». Теперь же топонимическая комиссия приняла решение наименовать его Философским.