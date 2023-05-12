Министр по культуре Калининградской области провел встречу с чайкой

Андрей Ермак и чайка у аэропорта. Фото: Telegram

Министр по культуре и туризму Калининградской области встретился с чайкой Вадиком у аэропорта «Храброво». Эта красивая птица стала героем соцсетей. Конечно, узнал о ней и Андрей Ермак.

Специально ли министр приехал на встречу с чайкой по имени Вадим или совместил общение с вылетом из аэропорта – не сообщается. Но встречей Андрей Ермак остался доволен и рассказал о событии в своем телеграм-канале, опубликовав совсем не протокольную фотографию – он присел к чайке на корточки.

«Все хорошо. Вадик на месте и по-прежнему встречает туристов в аэропорту... Милота и стабильность нашего региона», – написал министр.

А почему именно Вадик и что это за птица? Оказывается, чайка живет у аэровокзала уже не первый месяц. А пригрели ее местные таксисты. Говорят, как-то увидели голодную птицу, угостили булочкой, так и завязалась дружба.

У чайки даже есть свой «хозяин» - таксист по имени Вадим. Собственно, пернатого любимца он назвал своим именем. Наверное, чтобы ничего не перепутать.

Вадим кормит Вадима сухариками и прочими вкусностями. Чайка так привыкла к мужчине, что уже почти так же искренне доверяет всем остальным таксистам, работникам аэропорта «Храброво», а заодно и всем улетающим и прилетающим. С чайкой охотно фотографируются, и птица совсем не против такой славы.

Так что, если соберетесь в «Храброво», возьмите с собой рыбку для Вадика.