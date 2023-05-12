Таможня предупредила о трудностях на российско-литовском участке границы 13 мая

. Фото: Таможня Калининградской области

О трудностях на российско-литовском участке границы, на посту в Чернышевском, предупреждает региональная таможня. Сообщается со ссылкой на таможню Литвы, что из-за плановых работ по управлению программным обеспечением в субботу, 13 мая, с 6.00 до 12.00 не будут работать:

- система обработки таможенных деклараций (MDAS);

- интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

- национальная система контроля транзита (NTKS);

- сбор данных о товаропотоках Литвы со странами — членами ЕС;

- процессинговая система (IDAIS).

«Таможенная служба Литвы обращает внимание, что в этот период по требованию декларантов к подаче и оформлению таможенных деклараций будет применяться порядок непрерывности операции и действия, связанных с ее исполнением», - говорится в сообщении.

Всем заинтересованным рекомендуется учитывать эту информацию и знать о затруднениях при перемещении транспорта через таможенный пост «Чернышевское».

При этом отмечается, что на территории России программные средства работают в штатном режиме.