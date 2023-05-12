Антон Алиханов назвал «странной историей» эвакуацию машин в Зеленоградске

Эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей в Зеленоградске обсуждали в пятницу, 12 мая, на заседании в областном правительстве. Тему поднял губернатор, призвав разобраться и подключить ГИБДД.

- Там явно идет странная такая история. Люди жалуются. Эвакуации не происходит, при этом отчеты [есть]. Я протоколы ГИБДД посмотрел – не смогли дозвониться до тех, кто занимается эвакуацией. При этом, когда начинаем уточнять, по какому телефону звонили – не по тому, который в контракте у нас указан, есть у них единая диспетчерская служба. А звонят водителям, которые уже, может, не работают в этой компании. Еще что-то. То есть явно нарушен порядок, и хочется понять, в чем там дело, - сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что ситуация такая: «Контракт есть на эвакуацию, а, по сути, ничего не происходит».