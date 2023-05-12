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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:15

Калининградка хотела устроиться работать в колонию по поддельным документам

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Инцидент случился в пос. Колосовка, куда для трудоустройства приехала 22-летняя жительница Калининграда.

Находясь в здании исправительной колонии, девушка предъявила фальшивый диплом о среднем профессиональном образовании.

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«При проверке выяснилось, что фактически обучение злоумышленница не завершала, диплом о среднем образовании ей не выдавался», - говорится в сообщении.

Оперативники узнали, что еще в 2021 году девушка купила поддельный диплом за 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье об использовании фальшивых документов. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 1 года.