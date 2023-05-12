В Калининграде волонтеры спасают крохотного журавленка, которого нашли дети

. Фото: Биосфера Балтики

В поле в районе Переславского дети нашли крохотного журавленка. Малыша передали волонтерам региональной организации «Биосфера Балтики», которая занимается спасением и реабилитацией диких животных. Птенца определили в теплое помещение.

- Видимо, журавленок отбился от родителей. Они выводковые, гнездятся на земле. Как вылупляются, встают и идут за родителями, как цыплята за курицей, - пояснила «Комсомолке» руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

По ее словам, у журавленка весьма сложное питание.

Ему дают и зелень, и насекомых. Позже – мышей.

- Очень важно следить за тем, чтобы ему хватало кальция, чтобы он смог держать себя на длинных ногах, - сказала Юлия.

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