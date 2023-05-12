В Калининграде в автобусах из-за резкого торможения пострадали две женщины

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде на улице Дзержинского из-за резкого торможения в городском автобусе упала пассажирка.

57-летняя женщина стояла в центре салона автобуса на накопительной площадке. В результате падения она травмировалась и была госпитализирована.

Похожее ДТП случилось на улице Театральной.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, водитель автомобиля «Фольксваген», перестраиваясь, не уступил дорогу и врезался в автобус.

В салоне пассажирского «Мерседеса» в этот момент упала 63-летняя пенсионерка. Она с телесными повреждениями была госпитализирована.