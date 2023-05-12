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НовостиОбщество12 мая 2023 14:12

Правительство РФ выделило более 256,5 млн рублей на поддержку калининградских производителей зерна

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградскую область из федерального бюджета поступят средства в размере более 256,5 млн рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства страны Михаилом Мишустиным.

Региональные аграрии смогут компенсировать до половины затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

В 2022 году в Калининградской области был собран урожай в объеме 689 тысяч тонн зерна и 189 тысяч тонн семян масличных культур.