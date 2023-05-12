«Люди уже заждались»: Губернатор попросил начинать реконструкцию Аллеи Смелых в этом году

Начать реконструкцию Аллеи Смелых от улицы Карамзина до Южного обхода нужно в этом году. Такую задачу поставил губернатор Антон Алиханов на прошедшем 12 мая заседании регионального правительства.

Как отчиталась на мероприятии министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина, проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы с общей стоимостью работ в 332 млн рублей.

- Решается вопрос о выделении дополнительных 130 млн рублей, - сказала министр, отметив при этом, что в нынешнем году предусмотрено финансирование в 200 млн рублей.

- Начинайте в этом году на то, что есть, и на то, что предусмотрено. Люди заждались уже, – сказал губернатор. – Это выход на Южный обход. Мы договаривались, что с этого начинаем. Чтобы потом, когда будем двигаться в сторону центра, у людей из Балтрайона была возможность быстро выскакивать на Южный обход и там выезжать.