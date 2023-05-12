Еще два двора в Калининграде освободили от бесхозных автомобилей

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда продолжают бороться с автохламом на улицах города и во дворах жилых домов. Как сообщает пресс-служба мэрии, накануне дворы в Воздушном переулке, 9, и у дома № 50 на ул. Нарвской освободили от двух брошенных бесхозных автомобилей.

«Сотрудники комитета муниципального контроля совместно с подрядчиком вывезли на специализированную стоянку автохлам», - отметили в городской администрации.

Напоминаем процесс утилизации автохлама. Сначала специалист комитета муниципального контроля осматривает авто, и, если машина обладает признаками «брошенности», дело попадает в комиссию. Комиссия выносит свое решение. Если владелец не убирает добровольно, за него это делает подрядчик. Автохлам убирают с улиц города на специализированную стоянку.

До конца мая еще четыре бесхозные машины перевезут на специальную стоянку.

Позвонить в комитет и сообщить о брошенном автомобиле, который мешает и портит вид, можно по телефону 92-36-55.